Експеримент із фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування віднині поширено на всю Україну. Відповідною урядовою постановою запропоновано продовжити чинність ініціативи до 1 січня наступного року. Загалом її запровадили ще 1 вересня 2015-го на територіях Волинської, Львівської, Одеської і Чернівецької областей та в місті Києві. Реалізація цього проекту не потребуватиме додаткових витрат із державного та місцевих бюджетів, запевняють у прес-службі Міністерства фінансів, яке й виступило з такою ініціативою. Передбачено, що в разі перевиконання надходжень митних платежів на всій території України 50% такого перевиконання спрямовуватимуть на дороги конкретним регіонам. Ухвалення проекту для проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів позитивно вплине на соціально-економічний розвиток регіонів. Окрім того, це відкриє шлях реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування.
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