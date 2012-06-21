В Україні внаслідок негоди залишаються без електропостачання 52 населених пункти у Черкаській і Донецькій області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
«Станом на 7 год. 5 липня залишаються знеструмленими 52 населених пункти у двох областях, а саме: Черкаська — 43, Донецька — 9 та частково м. Маріуполь (61 трансформаторна підстанція)», — йдеться у повідомленні.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.
4 липня відновлено електропостачання 78 населених пунктів у чотирьох областях, а саме: Сумська — 55, Черкаська — 15, Кіровоградська — 5 та Чернігівська — 3, які були знеструмлені з 1 на 2 липня.
Як повідомлялося, 4 липня внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем захисту та пориви ліній електропередач в Донецькій області сталося знеструмлення 13 населених пунктів та частково м. Маріуполь (129 трансформаторних підстанцій).