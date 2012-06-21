Фахівці зафіксували зниження поширеності куріння серед молодих людей 18—30 років на 28%.
У 2017 році поширеність куріння в Україні серед дорослих становила 23,7% — наводить статистику Київський міжнародний інститут соціології.
До того ж, частка щоденних курців, які протягом останнього року курили електронні цигарки, становить 5,6% серед чоловіків та 3,9% серед жінок, а кальян — 7,7% серед чоловіків і 6,8% серед жінок.
«Важливо зауважити, що користування кальяном та е-сигаретами є більш поширеним саме серед молодшої вікової групи. Про куріння кальяну протягом останніх 12 місяців повідомили 14,4% молодих (30 років або молодше) курців порівняно з 6,3% старших курців; про електронні сигарети повідомили відповідно 14,1% молодших та 5,1% старших курців. Новомодні пристрої для куріння є загрозою для охорони здоров’я, адже вони провокують молодь починати курити», — зазначила Тетяна Андреєва, кандидатка медичних наук, експертка з охорони громадського здоров’я.
Цигарки із ароматизаторами протягом 2016 року споживали 10,6% чоловіків-курців і 20,2% жінок-курців. Окрім того, досвід куріння ароматизованих цигарок має 76% жінок-курців, молодших 30 років.
«Лише 9% українок курять. Відтак саме у жіночій аудиторії тютюнова індустрія вбачає потенціал залучення нових клієнтів. Для цього створюють ароматизовані сигарети, яскраві пачки, щоб замаскувати смертельну небезпеку куріння. Тому законопроект №2820 про заборону продажу сигарет із ароматичними добавками в Україні допоможе захистити, в першу чергу, молодих жінок від тютюнової залежності», — наголосила народна депутатка Наталія Веселова.
Під час дослідження у його учасників також запитали про їхнє ставлення до законодавчої ініціативи заборонити розміщення сигарет у вітринах. Результати показали, що 68% опитаних підтримують таку заборону.
«Сигарети у вітринах зараз розміщують таким чином, щоб звертати увагу людей, зокрема дітей, на тютюнові вироби. Це на законодавчому рівні не вважається рекламою, але при цьому стимулює продаж тютюну. Подібна реклама підвищує ризик початку куріння серед дітей на 60%. Законопроект №4030а має на меті прибрати викладку сигарет із вітрин магазинів. Така ініціатива викорінить рекламу тютюну із місць продажу», — зазначив народний депутат Костянтин Іщейкін.