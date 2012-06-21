Вчені визнали безлюдний кораловий острів Хендерсон в південній частині Тихого океану найбруднішим на Землі. Про це вони розповіли в статті в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.
Острів знаходиться так далеко в океані, що фахівці відвідують його лише раз у 5—10 років з дослідницькою метою. Під час останнього відвідування вони виявили, що на острові загалом знаходиться близько 17 тонн пластику — приблизно по 671 фрагменту пластикового сміття на квадратний метр.
Острів розташований так, що течією до нього приносить сміття з Південної Америки або скинуте з риболовецьких суден. Фактично, сміття на ньому ще більше, зазначають вчені — вони розглядали лише ті його фрагменти, які були більше двох мм і перебували не глибше
На рік виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику, основна частина якого не переробляється, потрапляючи в результаті в океан і завдаючи шкоди його мешканцям.