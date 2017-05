Вчені визнали безлюдний кораловий острів Хендерсон в південній частині Тихого океану найбруднішим на Землі. Про це вони розповіли в статті в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Острів знаходиться так далеко в океані, що фахівці відвідують його лише раз у 5—10 років з дослідницькою метою. Під час останнього відвідування вони виявили, що на острові загалом знаходиться близько 17 тонн пластику — приблизно по 671 фрагменту пластикового сміття на квадратний метр.

Острів розташований так, що течією до нього приносить сміття з Південної Америки або скинуте з риболовецьких суден. Фактично, сміття на ньому ще більше, зазначають вчені — вони розглядали лише ті його фрагменти, які були більше двох мм і перебували не глибше 10 см піску. Забруднення скель і скелястої берегової лінії дослідники поки не вивчали. Стан острова наочно демонструє неминучість забруднення пластиковим сміттям, говорять автори дослідження.

На рік виробляється понад 300 мільйонів тонн пластику, основна частина якого не переробляється, потрапляючи в результаті в океан і завдаючи шкоди його мешканцям.

УНІАН