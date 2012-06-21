У вільному доступі запрацювала онлайн-база даних про понад 2,56 мільйони мешканців України, народжених у період 16501920 років, яка дає змогу українцям досліджувати власну генеалогію. Про це повідомив керівник проекту pra.in.ua Ігор Гошовський.

Доступ до цієї бази є безкоштовним. Пошук можна здійснювати за прізвищем та ім’ям, при цьому також зазначаючи діапазон дат народження і смерті осіб. Другий спосіб пошуку за географічним принципом. Це зручно, коли людина знає лише місцевість, де жили її давні родичі. У такий спосіб користувач може переглянути існуючі списки мешканців того чи того населеного пункту.

На сайті є змога зареєструватися і створити власний профіль. Після цього користувач зможе сформувати власне родове дерево.

Система «pra analytics», розроблена програмістами сайту, щодня співставлятиме оновлену інформацію з бази зі створеним родоводом, і у випадку знаходження потенційних зв’язків повідомлятиме про це. Таким чином користувач матиме можливість розширювати родове дерево. Зараз ця система ще тестується, очікується, що у липні вона запрацює для усіх користувачів.

Передбачена також можливість відображати свій родовід на мапі, а також підключати різноманітну статистику для його аналізу.

«Зазвичай, людина, яка створила дерево на одному з сайтів, уже до нього не повертається, воно там просто «висить». Ключова відмінність нашого ресурсу родинне дерево створює не в пустому просторі, а в інтегрованому з базою даних. Якщо буде з’являтися нова інформація, користувач матиме можливість розширювати своє родинне дерево. Є можливість візуалізації родинного дерева на карті із позначенням зон, де була найбільша концентрація родичів. Також через власний кабінет користувач матиме можливість додавати документи до своєї родинної генеалогії», прокоментував Ігор Гошовський.

За його словами, основна перевага ресурсу в тому, що запропонований готовий, гарно опрацьований, відфільтрований контент про мешканців України, а це на лише українці, але й євреї, поляки, інші, які жили на території України у період 16501920 років.

Серед джерел, які використали дослідники:

♦ Метричні книги та сповідальні розписи, як православні, так і католицькі, а також чеських і німецьких колоністів;

♦ Списки виборців у Сейм із західноукраїнських областей;

♦ Присяжні списки мешканців Поділля та Волині 1793 року;

♦ Присяжні списки 1654 року;

♦ Списки втрат вояків Австро-Угорської Армії з Галичини;

♦ Списки вояків Російської армії Першої світової;

♦ Списки вояків Червоної армії, редакції 1926 року;

♦ Списки вояків Радянсько-Фінської війни з України;

♦ Єпархіальні відомості Волинської і Подільської губернії, а також «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии»;

♦ Воєводські вісники (Волинський, Львівський, Тернопільський і Станіславський);

♦ Списки в’язнів концтаборів (Талергоф, радянські полонені, Береза Картузька тощо);

♦ Списки репресованих;

♦ Адресні книги міст кінця XIX поч. XX століття;

♦ Адресні та Пам’ятні книги губерній, що охоплювали терени сучасної України.

Дослідники планують продовжувати свою роботу, і на початок 2018 року збільшити базу до 3 млн осіб. Уже тепер до завантаження цілісним масивом готують дані про 200 тис. осіб.

Для охочих долучитися до проекту передбачена можливість волонтерства. В окремому розділі виклали першу частину ще не опрацьованих сканів документів та фотокопій. Наступні порції будуть викладатися через кожні два-три тижні. 

Найближчі два тижні сайт працюватиме у режимі бета-тестування. Тож відвідувачів просять повідомляти про виявлені недоліки та побажання щодо покращення його роботи на скриньку у розділі контакти. Упродовж наступних кількох місяців розробники обіцяють запровадити на сайті обмін повідомленнями та викласти версію бази латинкою.

ZAXID.NET 