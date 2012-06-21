У вільному доступі запрацювала онлайн-база даних про понад 2,56 мільйони мешканців України, народжених у період 1650—1920 років, яка дає змогу українцям досліджувати власну генеалогію. Про це повідомив керівник проекту pra.in.ua Ігор Гошовський.

Доступ до цієї бази є безкоштовним. Пошук можна здійснювати за прізвищем та ім’ям, при цьому також зазначаючи діапазон дат народження і смерті осіб. Другий спосіб пошуку — за географічним принципом. Це зручно, коли людина знає лише місцевість, де жили її давні родичі. У такий спосіб користувач може переглянути існуючі списки мешканців того чи того населеного пункту.

На сайті є змога зареєструватися і створити власний профіль. Після цього користувач зможе сформувати власне родове дерево.

Система «pra analytics», розроблена програмістами сайту, щодня співставлятиме оновлену інформацію з бази зі створеним родоводом, і у випадку знаходження потенційних зв’язків повідомлятиме про це. Таким чином користувач матиме можливість розширювати родове дерево. Зараз ця система ще тестується, очікується, що у липні вона запрацює для усіх користувачів.

Передбачена також можливість відображати свій родовід на мапі, а також підключати різноманітну статистику для його аналізу.

«Зазвичай, людина, яка створила дерево на одному з сайтів, уже до нього не повертається, воно там просто «висить». Ключова відмінність нашого ресурсу — родинне дерево створює не в пустому просторі, а в інтегрованому з базою даних. Якщо буде з’являтися нова інформація, користувач матиме можливість розширювати своє родинне дерево. Є можливість візуалізації родинного дерева на карті із позначенням зон, де була найбільша концентрація родичів. Також через власний кабінет користувач матиме можливість додавати документи до своєї родинної генеалогії», — прокоментував Ігор Гошовський.

За його словами, основна перевага ресурсу в тому, що запропонований готовий, гарно опрацьований, відфільтрований контент про мешканців України, а це — на лише українці, але й євреї, поляки, інші, які жили на території України у період 1650—1920 років.

Серед джерел, які використали дослідники:

♦ Метричні книги та сповідальні розписи, як православні, так і католицькі, а також чеських і німецьких колоністів;

♦ Списки виборців у Сейм із західноукраїнських областей;

♦ Присяжні списки мешканців Поділля та Волині 1793 року;

♦ Присяжні списки 1654 року;

♦ Списки втрат вояків Австро-Угорської Армії з Галичини;

♦ Списки вояків Російської армії Першої світової;

♦ Списки вояків Червоної армії, редакції 1926 року;

♦ Списки вояків Радянсько-Фінської війни з України;

♦ Єпархіальні відомості Волинської і Подільської губернії, а також «Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии»;

♦ Воєводські вісники (Волинський, Львівський, Тернопільський і Станіславський);

♦ Списки в’язнів концтаборів (Талергоф, радянські полонені, Береза Картузька тощо);

♦ Списки репресованих;

♦ Адресні книги міст кінця XIX — поч. XX століття;

♦ Адресні та Пам’ятні книги губерній, що охоплювали терени сучасної України.

Дослідники планують продовжувати свою роботу, і на початок 2018 року збільшити базу до 3 млн осіб. Уже тепер до завантаження цілісним масивом готують дані про 200 тис. осіб.

Для охочих долучитися до проекту передбачена можливість волонтерства. В окремому розділі виклали першу частину ще не опрацьованих сканів документів та фотокопій. Наступні порції будуть викладатися через кожні два-три тижні.

Найближчі два тижні сайт працюватиме у режимі бета-тестування. Тож відвідувачів просять повідомляти про виявлені недоліки та побажання щодо покращення його роботи на скриньку у розділі контакти. Упродовж наступних кількох місяців розробники обіцяють запровадити на сайті обмін повідомленнями та викласти версію бази латинкою.

ZAXID.NET