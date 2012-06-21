В Україні працює 60% працездатного населення — такі дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2016 року.
Дослідники опитували жінок віком 18—60 років й чоловіків віком 18—65 років. При цьому на пенсію українці виходять у 60 років.
Серед тих, хто не працює, за даними соціологів:
32% — пенсіонери,
28% — безробітні,
27% — займаються домашнім господарством і доглядом за дітьми,
13% ֫— навчаються.
На сході України тих, хто працює, дещо більше, ніж на заході: 67% проти 57%.
88% із тих, хто працює, — наймані працівники, 12% — самозайняті (підприємці).
Майже в половини опитаних, які мають роботу, винагорода залежить від їхніх зусиль та продуктивності, і майже у такої ж кількості — не залежить.
Більш ніж половина (52%) респондентів вважають, що вони досягли балансу між роботою та особистим життям.
37% вказали, що не мають достатньо часу для особистого життя.
Дослiдження «Оцінка умов праці українців» було проведене з 1 до 10 грудня 2016 року.
Соціологи опитали 1580 респондентів. Помилка репрезентативності — не більше ніж 2,5%.