В Україні працює 60% працездатного населення — такі дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у грудні 2016 року.

Дослідники опитували жінок віком 18—60 років й чоловіків віком 18—65 років. При цьому на пенсію українці виходять у 60 років.

Серед тих, хто не працює, за даними соціологів:

32% — пенсіонери,

28% — безробітні,

27% — займаються домашнім господарством і доглядом за дітьми,

13% ֫— навчаються.

На сході України тих, хто працює, дещо більше, ніж на заході: 67% проти 57%.

88% із тих, хто працює, — наймані працівники, 12% — самозайняті (підприємці).

Майже в половини опитаних, які мають роботу, винагорода залежить від їхніх зусиль та продуктивності, і майже у такої ж кількості — не залежить.

Більш ніж половина (52%) респондентів вважають, що вони досягли балансу між роботою та особистим життям.

37% вказали, що не мають достатньо часу для особистого життя.

Дослiдження «Оцінка умов праці українців» було проведене з 1 до 10 грудня 2016 року.

Соціологи опитали 1580 респондентів. Помилка репрезентативності — не більше ніж 2,5%.

ВВС Україна 