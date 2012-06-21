Американські вчені виявили небезпечну властивість аспірину, пише Medical Xpress.
Прийом аспірину, як виявили вчені, хоча й уповільнює розвиток злоякісних новоутворень товстого кишечнику, та водночас збільшує еволюційний потенціал пухлинних клітин. У
В результаті останні зазнають безліч мутацій порівняно з клітинами пухлин, на які не впливали лікуванням препаратом.
Таким чином, через аспірин підвищувалася частка ракових клітин, стійких до лікарських засобів. Таких висновків автори дійшли під час лабораторних експериментів in vitro.
У майбутньому результати перевірять in vivo.
Зростаючий обсяг досліджень виявив: щоденний прийом незначних доз аспірину протягом п'яти років знижує ризик розвитку раку в майбутньому. Зокрема, ймовірність появи злоякісних новоутворень товстого кишечнику знижується в два рази. У США приблизно 50 відсотків дорослого населення щодня для профілактики серцево-судинних захворювань приймають по 80-325 мг аспірину. У Великій Британії показник становить 40 відсотків.