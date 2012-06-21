Американські вчені виявили небезпечну властивість аспірину, пише Medical Xpress.

Прийом аспірину, як виявили вчені, хоча й уповільнює розвиток злоякісних новоутворень товстого кишечнику, та водночас збільшує еволюційний потенціал пухлинних клітин. У

В результаті останні зазнають безліч мутацій порівняно з клітинами пухлин, на які не впливали лікуванням препаратом.

Таким чином, через аспірин підвищувалася частка ракових клітин, стійких до лікарських засобів. Таких висновків автори дійшли під час лабораторних експериментів in vitro.

У майбутньому результати  перевірять in vivo.

Зростаючий обсяг досліджень виявив: щоденний прийом незначних доз аспірину протягом п'яти років знижує ризик розвитку раку в майбутньому. Зокрема, ймовірність появи злоякісних новоутворень товстого кишечнику знижується в два рази. У США приблизно 50 відсотків дорослого населення щодня для профілактики серцево-судинних захворювань приймають по 80-325 мг аспірину. У Великій Британії показник становить 40 відсотків.

УНІАН 