Із початку року українські аграрії отримали майже 31,8 мільярда гривень банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на розвиток власної справи 4,7 тисячі підприємств отримали 17,8 мільярда гривень.

Міністерство аграрної політики та продовольства повідомило, що найбільше кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей: Київська — 7,06 мільярда гривень; Вінницька — 3,5 мільярда, Дніпропетровська — 2,6, Кіровоградська — 2,35, Одеська — 2,1 мільярда гривень. За програмою «Доступні кредити 5—7—9%» найбільше коштів надано підприємствам таких областей: Кіровоградська — 1,97 мільярда гривень (для 697 господарств), Вінницька — 1,9 мільярда (610), Одеська — 1,8 (466), Київська — 1,6 (354 господарства).