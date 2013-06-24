За минулий тиждень підприємці оформили 588 нових кредитів на 1,61 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5—7—9%», складової політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

Найбільший приріст за сумою виданих кредитів припав на бізнес у зонах високого воєнного ризику — плюс 598 млн грн за тиждень. Це 37,1% усіх нових кредитних коштів, виданих за програмою за цей період.

Загалом від початку 2026 року бізнес залучив у межах програми 22,7 тис. кредитів на 104,5 млрд грн. Найбільші обсяги кредитування: бізнес у зонах високого воєнного ризику — 35,3 млрд грн; переробні підприємства — 29,4 млрд грн; інвестиційні проєкти — 15,5 млрд грн.

2026 року бізнес оформив 790 енергокредитів під 0% на 1,2 млрд грн. Такі кредити до 10 млн грн строком до трьох років уряд запровадив на початку року для придбання когенераційних установок, генераторів та іншого енергообладнання. Водночас уряд збільшив максимальний розмір інвестиційного кредиту на енергетичні потреби до 250 млн грн для побудови нової генерації до зими.

Із 1 липня в межах програми «5—7—9%» почала працювати окрема програма, спрямована на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна, повідомляє Міністерство економіки та довкілля.