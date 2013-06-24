З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 68 128 кредитів на загальну суму 219,92 млрд грн, з яких 45 980 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 96,97 млрд гривень (станом на 31.07.2023 р.).

За минулий тиждень у межах програми видано 738 пільгових кредитів на загальну суму 2,4 млрд грн, зокрема банки державного сектору економіки уклали 600 кредитних договорів на суму 1,15 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 33 306 кредитних договорів на загальну суму 130,3 млрд грн (зокрема банками державного сектору — 25 504 кредитних договорів на суму 70,3 млрд грн), з яких: 5,65 млрд грн — на інвестиційні цілі; 7,49 млрд грн — як антикризові кредити; 4,14 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 33,26 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі.