У межах реалізації державної політики та пріоритетів уряду в галузі охорони здоров’я розширено перелік лікарських засобів, що підлягають реімбурсації за програмою «Доступні ліки».

Із 4 травня діє оновлений Перелік лікарських засобів для реімбурсації за Програмою медичних гарантій. До переліку внесено сім міжнародних непатентованих назв, зокрема оригінальні інноваційні лікарські засоби, які застосовують для лікування серцево­судинних захворювань, профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань органів дихання. Ідеться зокрема про такі препарати: ксарелто, прадакса, еліквіс, форксіга, джардінс, а також лікарські засоби на основі аторвастатину і комбіновані препарати для лікування хронічних обструктивних захворювань легень.

Ці лікарські засоби належать до сучасної фармакотерапії, їх застосовують у клінічній практиці для профілактики хвороб та лікування станів, що потребують тривалої терапії. Значна їх частина дорога, що раніше істотно обмежувало доступ пацієнтів до необхідного лікування. У межах програми для цих лікарських засобів застосовано механізм фіксованого розміру реімбурсації, тобто держава сплачує встановлену частку вартості препарату. Доплата пацієнта залежить від фактичної ціни в аптеці і може бути нижчою, тоді як частка, яку оплачує держава, залишається незмінною. Такий підхід дає змогу забезпечити стабільний доступ до сучасних лікарських засобів та істотно зменшити фінансове навантаження на пацієнтів.

Тепер разом з недавнім оновленням до переліку лікарських засобів входять 778 позицій. Із них 284 повністю безплатні для пацієнта, 494 — з частковою доплатою, повідомляє Національна служба здоров’я.