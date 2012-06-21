Аптека №178, що належить комунальному підприємству Сумської обласної ради «Суми-фарм», розташована в обласному центрі на перетині вулиць Харківської та Прокоф’єва. Місце пожвавлене, людне, тож закономірно, що саме сюди щодня навідуються багато містян і жителів Сумського району, які знають, що ця аптека — учасниця державної програми «Доступні ліки».
Як розповіли працівниці закладу, місяць тому вони за день обслуговували не менш як 200—300 відвідувачів, а нині їхня кількість зменшилася до 90—100. Із 157 лікарських препаратів, що входять до переліку програми, найбільш затребувані бісопролол, сальбутамол, будесонід, симвастатин та інші.
Оскільки їхні виробники різні, то різна й ціна, а відповідно обсяг компенсації. За деякі доводиться платити від 4—6 копійок до кількох гривень, за інші більше.
За словами фармацевтів, обслуговувати клієнтів за програмою «Доступні ліки» вони почали в другій половині квітня і за цей час прийняли понад три тисячі відвідувачів. Якихось проблем не виникало, за винятком розчарування деяких хворих: мовляв, сподівалися, що ліки, підтверджені рецептом, відпускають безплатно, а за них, виявляється, ще треба доплачувати.
Загалом на Сумщині участь у реалізації програми беруть 130 аптек, угоди укладено із 39 суб’єктами господарювання, а найближчим часом планують залучити ще сім суб’єктів господарювання та 14 аптек.
Уже виписано понад 25 тисяч рецептів, з яких більш як за третиною медикаменти реалізовано. Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко. За його словами, для її ефективної реалізації проведено велику копітку роботу щодо вивчення спроможності місцевої аптечної мережі, визначення кількості осіб, які стоять на диспансерному обліку, опрацювання нормативної бази, узгодження всіх організаційних питань.
Статистичний аналіз кількості осіб, які страждають на захворювання, що входять до урядової програми, показав: її учасниками можуть стати майже 430 тисяч краян. Із них 396 тисяч із серцево-судинними захворюваннями, 30 хворих на цукровий діабет II типу, 4 тисячі — на бронхіальну астму.
Щоб програму забезпечити фінансами, кошти субвенції, передбаченої в обласному бюджеті, розподілили між місцевими бюджетами з урахуванням спроможності місцевих ОТГ.
Усього на Сумщину передбачено понад 14 мільйонів гривень. Що стосується ОТГ, то участь у програмі бере лише одна — Березівська Глухівського району, якій видано субвенцію обсягом 68 тисяч гривень. В інших громадах аптечні заклади поки що не мають відповідних ліцензій або медичні заклади не передано до їхнього складу. В деяких немає аптек.