Зізнаюся: я гіпертонік. Тож у квітні без проблем отримала рецепт від кардіолога своєї поліклініки у Рівному й дорогою додому отоварила його в аптеці, що неподалік.
Загалом ліки пацієнти можуть придбати у 250 аптеках області, які долучилися до програми. Про це повідомила заступник голови Рівненської облдержадміністрації Світлана Богатирчук-Кривко.
«Проект поступово набирає популярності. Хворі безкоштовно або з незначною доплатою отримують ліки. А аптеки — гроші. Адже в області налагоджено механізм оплати за видачу препаратів. За квітень з аптеками у районах, містах та об’єднаних громадах повністю розрахувалися».
До речі, певні препарати мають підвищений попит. Щоб не спричинити їхнього дефіциту, влада планує зустрічатися з представниками фарммереж, дистриб’юторами, імпортерами та виробниками для оперативного реагування на ситуацію, яку постійно відстежують.