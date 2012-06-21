Упродовж двох днів, 16 та 17 січня, на Львівщині перебували делегації з Донецької та Київської областей, поінформували в прес-службі ОДА. Фермерів, керівників кооперативних об’єднань, сільських голів з Донеччини та Київщини ознайомили з результатами діяльності в аграрному секторі краю. Також вони побували на підприємствах та в сільськогосподарських кооперативах Львівщини.
«Побачене – вражає, викликає повагу до людей, що втілили не лише бізнес-ідею, а й власну мрію, – розповіла начальник управління прогнозування розвитку АПК департаменту агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації Наталії Бондаренко. – У всіх є знання та навички, які варто запозичити та використовувати підприємцям, що хочуть досягнути успіху. Наше завдання – донести до сільських мешканців Донеччини всю отриману на Львівщині інформацію».