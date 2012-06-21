Профспілки ще з часу виникнення робили все, щоб захистити права найманих працівників і, як кажуть, поставити на місце роботодавця, що утискує робітників. Зазвичай профспілки у цьому шукали підтримки в держави. А ось якщо сам роботодавець — держава, чи можуть профспілки ефективно захищати права працівників?
З досвіду багаторічної роботи у профспілці працівників державних установ Києва можу впевнено заявити: так, можуть! І роблять це вже понад 40 років — саме стільки часу минуло з дня створення профспілки. Ми напрацювали великий досвід. Маємо безцінний скарб довіри спілчан, повагу керівників державних установ та амбітні плани на майбутнє.
До нашої профспілки входить майже 40 000 працівників у 452 державних установах, відомствах та організаціях недержавної форми власності. Завдяки наполегливій роботі міського комітету, членських організацій більш як 90% працівників ведуть діалог з роботодавцями на основі укладених колдоговорів.
Найкращі колективні договори профспілки щорічно виносять на конкурс центрального комітету профспілки працівників держустанов України, ФПУ, вони стають переможцями. 1 місце на конкурсі на кращий колективний договір за 2016 рік ЦК профспілки та ФПУ посів колдоговір Пуща-Водицького психоневрологічного інтернату. А колективні договори СБУ, терцентру соцобслуговування Подільського району Києва, готельного комплексу «Київ» стали переможцями конкурсу центрального комітету профспілки працівників держустанов.
Активно співпрацюємо і з територіальними органами виконавчої влади. Укладено договори з міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях, Головним управлінням ПФУ в м. Києві, міським центром зайнятості. Укладені договори сприяють захисту членів профспілки.
Ефективна форма діяльності профспілки — захист інтересів її членів в органах державної влади, насамперед у Верховній Раді. Профспілка займає активну позицію щодо впровадження Закону «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів. Завжди прагнучи до справедливості та рівності всіх перед законом, міський комітет ініціював внесення відповідних змін до законодавства.
Щорічно міський комітет бере активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». Цьогорічних переможців від профспілки — Катерину Голуб, головного спеціаліста КМДА, і Юлію Симоненко, головного спеціаліста Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації — нагороджено безплатними путівками матері та дитини до одного із санаторіїв Скадовська.
Через реформування системи органів соціального страхування працівники вже третій рік позбавлені пільгових санаторних путівок. Однак завдяки укладанню прямих договорів з оздоровницями Закарпаття, Херсонщини, Львівщини, Полтавщини та інших регіонів члени профспілки та їхні діти можуть відпочивати і оздоровлюватись за прийнятними цінами. Такими путівками скористалися вже понад 2 тисячі членів профспілки.
Діють і соціальні програми Київського міського комітету. Найбільшу популярність мають фонди поворотної фінансової допомоги та надання матеріальної допомоги після настання нещасного випадку. Також до послуг профорганізацій запроваджено централізоване бухгалтерське обслуговування.
Профспілка активно сприяє наданню безкоштовних юридичних послуг, зокрема консультацій та представництва інтересів спілчан і трудових колективів у судах.
Працюємо в нових суспільно-політичних умовах, за новими стандартами та сучасними підходами інформування членів профспілки, спілкування та розвитку соціального партнерства. Профспілка ніколи не відступала від принципів, закладених в основи її існування: єдності дій, гласності та колегіальності в прийнятті рішень. На цих засадах працюватимемо й надалі.
Микола МАШТАЛЕР,
заступник голови профспілки працівників
держустанов міста Києва,
для «Урядового кур’єра»