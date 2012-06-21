Керівники об’єднаних територіальних громад Чернівецької області вчилися господарювати самостійно у своїх німецьких колег з федеральної землі Німеччини Баден-Вюртемберг, район Тутлінген. Поїздку за європейським досвідом з ефективної організації місцевого самоврядування фінансував проект ЄС «Підтримка реформи децентралізації в Україні», започаткований Німецьким товариством міжнародного співробітництва. Особливо дякували буковинці за змістовну програму пані Кетлін Крюгер, яка представляє проект в Україні, а також експерту і фахівцю в управлінні муніципалітетами, екс-бургомістру міста Зінгер пану Оліверу Ерету, який охоче ділився усіма секретами впровадження децентралізаційних реформ, розпочатих у Німеччині ще в 70-х роках минулого століття.
— Урешті секрет успішної життєдіяльності громад один для всіх країн: вільне підприємництво, розвиток малого та середнього бізнесу, а головне — бажання людей працювати на благо своїх сіл і міст, — зазначає Григорій Ванзуряк, голова Глибоцької об’єднаної територіальної громади. — У Німеччині якраз невеликі громади реалізують амбіційні проекти частіше, ніж великі міста.
Левову частку, приміром, дохідної частини місцевих бюджетів баден-вюртемберзьким громадам забезпечують податки з місцевого бізнесу. Річні надходження до скарбниці можуть становити 15 мільйонів євро — є з чого громаді реалізувати соціальні програми. За словами буковинських посадовців, нам варто також запозичити у цієї європейської країни чіткий розподіл обов’язків між районними, федеральними та муніципальними структурами, який забезпечує поєднання і врахування інтересів громади і держави.
— Доволі розвинуте муніципальне співробітництво, — продовжує розмову Григорій Ванзуряк. — Громади для розв’язання певних проблем об’єднуються, формують власні комунальні підприємства, фінансують конкретні проекти. Очисні споруди, сміттєзвалища, туризм, технопарки тощо — спільні проекти громад.