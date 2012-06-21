У Сумах презентовано оновлений план створення спроможних об’єднаних територіальних громад на території області, в основі якого врахування вже напрацьованого досвіду та нинішніх реалій.
Як розповів перший заступник голови Сумської ОДА Олександр Марченко, відколи стартувала реформа децентралізації влади й передачі повноважень на місця, область збагатилася неоціненним досвідом. Ідеться не тільки про позитивний, а й негативний, який змушує вносити відповідні корективи.
Головний висновок — перспективи ОТГ визначає не їхня кількість, а насамперед економічна спроможність і потенціал для подальшого розвитку. На жаль, буває, що бажання об’єднатися не збігається з реальністю. Такі формування приречені на животіння і лише компрометують задум.
Якщо за попереднім планом на Сумщині розраховували створити 55 ОТГ, то за оновленим — 47. Ідеться про укрупнення громад, які б мали відповідну базу і могли успішно розвиватися. Адже у дрібних формуваннях набагато менші можливості, що негативно позначиться на всіх напрямах роботи.
Довго тривали дискусії щодо Роменського району. Зрештою вдалося дійти висновку, що на його території доцільно утворити три громади з центрами в Ромнах, Смілому та Глинську, які будуть економічно і соціально спроможними.
З’явилася обнадійлива концепція з умовною назвою «Великі Суми», яка передбачає приєднання до обласного центру сільських і селищних рад не тільки Сумського, а й, можливо, Краснопільського районів. Адже значна кількість тамтешнього населення працює в Сумах, де залишає податки й відрахування і формує бюджет міста.
Така концепція можлива і в місті Шостка.
Нині на Сумщині повноцінно функціонують 18 ОТГ, де вже відбулися відповідні вибори. Ще в 5 мають пройти. За цим показником область перебуває в першій десятці в Україні.
Передбачають, що до кінця року в області буде створено ще 10 ОТГ. Однак багато залежатиме від позиції обласного депутатського корпусу, самих жителів, які повинні сказати своє слово. Лише потім офіційно затверджений план передадуть до Кабінету Міністрів з перспективою практичної реалізації.