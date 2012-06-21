Те, як ви живете зараз, впливає на те, скільки років триватиме ваше життя, а зовсім не спадковість. Так показує дослідження, проведене в Університеті Гетеборга.
«Наше дослідження показує, що спадкові фактори не грають головну роль в тому, як довго ви проживете», – каже професор Ларс Вілхклмсен, посилаючись на спостереження 1913 осіб, результати якого лягли в основу дослідження.
Насправді, вся справа у вашому способі життя. Саме він грає вирішальну роль в тривалості життя.
Ті, хто не курить, споживає в помірних кількостях каву і має хороший соціально-економічний статус у віці 50 років, а також хорошу працездатність у віці 54 років і низький рівень холестерину в 50, мають найбільші шанси на святкування свого 90-річчя.
«Багато з цих факторів раніше вважалися здатними лише грати роль у виникненні серцево-судинних захворювань, але тут ми показуємо вперше, що вони важливі для виживання в цілому» – заявив професор.