Директор Інституту довголіття Університету Південної Каліфорнії, доктор Вальтер Лонго провів дослідження, в рамках якого опитав людей, вік яких сягнув за позначку 100 років.

За словами Лонго, у всіх є одна спільна, характерна звичка – кожен день робити будь-які фізичні навантаження, зокрема, – ходити.

«У Калабрії (Італія) 110-річний Сальваторе Карузо розповів мені, як він ходив щодня», –говорить Лонго. За його словами, Карузо йшов в оливковий гай, де працював над рослинами. Про це пише видання Express.

Крім того, від жителів острова Окінава в Японії, які славляться своїм довголіттям, доктор дізнався, що вони кожен день займаються фізичною працею, і майже ніхто не йде на пенсію. Також багато мешканців Окінави практикують бойові мистецтва, особливо танцювальну версію тай-чі.

За словами Лонго, не важливо, який вид навантажень ви виконували. Головне вибрати те, що вам буде подобатися і ефективно зможе вписатися в розпорядок дня. «Важливо займатися спортом, але не перенапружуватися, тому що з часом будуть пошкоджені коліна, стегна і суглоби», – говорить доктор.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»