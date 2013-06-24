В Україну прибула перша партія із 1000 ноутбуків, зібраних у країнах ЄС з ініціативи Єврокомісії #LaptopsforUkraine.

Як повідомляє Укрінформ, про це на власній сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. «З нашої ініціативи #LaptopsforUkraine в Україну доставлено першу партію з більш ніж 1000 пристроїв. Люди з усього ЄС щиро допомогли зробити це можливим, ще раз підтверджуючи нашу величезну солідарність з Україною. Це допоможе важко враженим війною регіонам залишатися на зв’язку», — написала президент Єврокомісії.

Найближчим часом пристрої передадуть студентам, лікарням, місцевим державним установам, які постраждали внаслідок війни, і регіонам, що потребують технічного забезпечення, повідомляє пресофіс Міністерства цифрової трансформації.

«15% усієї інтернет-інфраструктури України російські окупанти знищили за перший рік війни. Бойові дії перервали навчання майже 6 мільйонів дітей та зруйнували понад 500 лікарень. Перша передача пристроїв, яка відбувається, допоможе українцям довше та якісніше залишатися на зв’язку. Проте, звісно, це лише один з необхідних кроків. Передати техніку було б неможливо без неймовірної роботи європейських волонтерів. Вони облаштували центри приймання у всій Європі — від університетів в Іспанії до ремонтних майстерень інформаційно-комунікаційних технологій у Бельгії та церкви в Німеччині. Вдячні керівництву Європейської комісії, урядам Словаччини та України, а також компаніям-членам Digitaleurope та національним асоціаціям, які були залучені до проєкту з першого дня», — зазначає Сесілія Бонефельд-Даль, генеральний директор Digitaleurope.

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