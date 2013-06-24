Завдяки чеському волонтеру Тадею Мілану, депутату Білківської громади та благодійникові Мирославові Зейкану, а також настоятелеві Імстичівського монастиря ігумену о. Полікарпу на Берегівщині (Закарпаття) відкрито шелтер для дітей. Заклад розміщено на території колишньої Імстичівської школи-інтернату.

Якось сюди завітали фахівці гірського пошуково-рятувального відділення міста Іршава, які підпорядковуються аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Закарпатській області.

Цього разу Віктор Лисовський з підопічними приїхав ознайомити дітей із Закарпаття та різних регіонів України зі специфікою свого спорядження та обладнання, методами його застосування під час рятувальних робіт у різних погодних умовах.

Із цієї локації відкривається чудовий краєвид, до якого дітлахи вже звикли, але тепер їх захопило дійство іншого сенсу. Кількадесят хвилин Віктор Лисовський розповідав підліткам про спеціальне спорядження та умови, в яких його застосовують. Юні слухачі, які сиділи на траві, сприймали слова фахівця-надзвичайника як своєрідний урок, від яких уже встигли відвикнути за час літніх канікул.

Але це була не тільки лекція і пояснення: рятувальники запропонували слухачам самим спробувати накласти турнікет для зупинення крові, скористатися льодорубом — поряд був трав’яний доволі крутий схил. А потім діти могли випробувати ноші, які зазвичай використовують для транспортування потерпілого в горах, та багато іншого з обладнання рятувальників. Комусь не хотілося знімати із кросівок доволі незручні за таких обставин снігоступи, когось на ношах змушували не піднімати голови. Динаміка імпровізованого рятувального дійства, якому всіляко допомагали рятувальники відділення сержант служби цивільного захисту Ігор Чепа, рядовий Василь Чедрик і фельдшер Мирослава Повх, настільки захопила дітей, їхню уяву та увагу, а також бажання долучитися до незвичного заняття, що це тривало аж до вечора.

Ноемі Гейзларова, волонтерка із Чехії, яка вже другий рік працює в Імстичівському шелтері керівником, покликала всіх до їдальні. Торік під її опікою перебували вихованці спортивного інтернату з Харкова. Цього року впродовж літа кілька змін тут відпочивали діти із Закарпаття та інших областей України, чиї батьки воюють на фронті або є учасниками бойових дій.

Про те, що із продуктами допомагають місцеві жителі, нам розповідала Світлана Біюн. Вони привозять дітям щедрі дари врожаю із власних городів та апетитні готові страви місцевої кухні. Найбільше стараються дві Марії — Мушка та Бердар.

Спогади про шелтер і відпочинок із користю для справи ще довго грітимуть дитячі серця.

Михайло ІСАК

для «Урядового кур’єра»

Працівники рятувальної служби демонстрували, як у надзвичайних умовах потрібно користуватися засобами порятунку. Фото автора