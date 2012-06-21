Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Його ім’я носило місто у Рівненській області, про нього зняли аж чотири художні фільми. Це – Микола Кузнецов, Герой Радянського Союзу. Загинув на Львівщині 1944 року, похоронений на Пагорбі Слави у Львові.
Виконком Львівської міської ради цьогорічного лютого розглянув рішення про перепоховання праху Миколи Кузнецова. Тоді львів’яни звернулися до Служби безпеки України, відповідних міністерств, щоб дізнатися їхню позицію щодо цього.
Нинішньої п’ятниці, як інформує пресслужба Львівської міської ради, виконком знову розглянув це питання та відмовив у наданні дозволу на перепоховання тлінних останків М. І. Кузнецова на Широкоречеєнському військово-меморіальноиму комплексі в російському місті Єкатеринбург.
Таке рішення є на часі, так вважає міський голова Львова Андрій Садовий «Якщо, завдяки цьому, зможемо отримати наших полонених з Росії додому, то будемо це враховувати», – зазначив він.