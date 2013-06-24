Жителів прифронтових районів до зими мають забезпечити дровами. На цьому наголосила під час наради щодо забезпечення цивільного населення паливною деревиною віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У нараді взяли участь міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади й міжнародних організацій. Ішлося про те, що всі формальності потрібно улагодити: угоди з лісогосподарствами та постачальниками деревини слід укладати якнайшвидше, необхідно вирішити всі логістичні питання.

Безплатними дровами забезпечать і жителів територій, де тривають бойові дії. Це стосується відповідних районів у Херсонській, Харківській, Донецькі, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Луганській областях.