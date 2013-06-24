З ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури відбулася перша зустріч з девелоперами, забудовниками, представниками будівельної галузі щодо їхньої участі у другому етапі програми «єВідновлення» — компенсації за повністю зруйноване житло.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков оголосив про відкритий Меморандум про співпрацю між міністерством та представниками галузі. Його ключова мета — доброчесне та вчасне виконання зобов’язань забудовників перед українцями, які обиратимуть для себе первинний ринок нерухомості. Меморандум оприлюднено на сайті міністерства та відкрито до підписання. Олександр Кубраков наголосив на необхідності якнайшвидшого забезпечення житлом тих, хто постраждав унаслідок російської воєнної агресії, а також використанні фінансових інструментів залучення українців, зокрема через акційні пропозиції, знижки тощо, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.