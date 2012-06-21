21 березня 2018 року Державна служба статистики України оприлюднила уточнені дані щодо динаміки валового внутрішнього продукту в 2017 році, згідно з якими реальний ВВП зріс на 2.5% (за 2016 рік – на 2.4%). Таким чином економіка України продовжує зростати другий рік поспіль.
«Зростанню економіки в минулому році сприяло насамперед пожвавлення внутрішнього споживчого попиту, збільшення обсягів інвестицій та сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура, – зазначив оглядачеві «Урядового кур’єра» член Ради Національного банку України Богдан Данилишин. – Основним чинником зростання ВВП було пожвавлення внутрішнього споживчого попиту. Приріст кінцевих споживчих витрат домашніх господарств у 2017 році становив 7.8% (2.1% у 2016 році). Водночас, кінцеві споживчі витрати становили близько 86% ВВП, розрахованого у фактичних цінах за категоріями кінцевого використання».
Пожвавлення споживчого попиту зумовило поліпшення динаміки у сферах транспорту, оптової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості. Водночас, враховуючи відсутність багатьох товарів вітчизняного виробництва, або нижчу їх якість у разі наявності (порівняно з зарубіжними аналогами), значна частка споживчих витрат спрямовувалася на купівлю імпортної продукції. Як наслідок, імпорт товарів та послуг у 2017 році зріс на 12.2%. Такі темпи перевищили темпи зростання експорту (3.5%), що призвело до від’ємного внеску чистого експорту в реальний ВВП.
Очевидно, що попри позитивні тенденції необхідно продовжувати докладати зусилля, спрямовані на забезпечення якісних зрушень в економіці, які дадуть змогу зокрема: відійти від сировинної спрямованості вітчизняної моделі економіки; подолати високий рівень тіньової економіки; збільшити частку доданої вартості в українській продукції; краще задовольнити внутрішні споживчі потреби та відповідно знизити обсяги імпортної продукції; знизити залежність вітчизняної економіки від впливу зовнішніх факторів.
Такі зрушення сприятимуть процвітанню нашої держави, поліпшенню добробуту населення, забезпеченню фінансової стабільності в країні та стабільності її національної грошової одиниці.