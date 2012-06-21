У Полтаві вперше в Україні створять пілотну модель пробації — альтернативного виду кримінальних покарань. Суть пробації полягатиме у встановленні нагляду за засудженими із покладанням на них певних зобов’язань і обмежень, без їхньої ізоляції від суспільства. Порушники закону зможуть брати участь у певних різновидах діяльності, дотримуючись законослухняної поведінки. Про це під час засідання круглого столу «Залучення місцевих ресурсів до розробки та реалізації ефективної моделі роботи з повнолітніми суб’єктами пробації» повідомив заступник Полтавського міського голови Віталій Нікіпелов.
— Полтава на сьогодні флагман у цій діяльності. Адже усі методики, які надалі застосовуватимуться, вже апробовані у Полтавському регіоні. Місцева влада добре розуміє потреби громади і вживає різних заходів для їх задоволення. Окрім того, у Полтаві добре налагоджені зв’язки із громадськими організаціями. Тут поєдналися три основні складові — люди, ресурси й ініціативи громадських організацій, — прокоментувала подію начальник управління пробації Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Ірина Яковець.
Відкрити центр планують восени в Мінському відділі пробації. Термін перебування на обліку таких осіб становитиме від одного до трьох років. Окрім Полтави, схожі установи відкриють у Черкасах, Луцьку й Кропивницькому.
В Україні впроваджувати пілотний проект допоможе уряд Канади. На закупівлю обладнання й меблів для центру пробації в Полтаві надали 20 тисяч канадських доларів.