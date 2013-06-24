Україна отримала 503 млн СПЗ (близько 690 млн доларів США), другий транш, в межах нової чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ (Extended Fund Facility, EFF). Загальний обсяг фінансування, який Україна отримала в межах нової програми EFF, становить майже 2,2 млрд доларів США.

«Кошти вже надійшли до державного бюджету, їх буде спрямовано на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків», — наголосив Прем’єр­міністр Сергій Корецький, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Програму затвердила рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого 2026 року. Загальний обсяг нової програми EFF становить 8,1 млрд доларів США на 2026—2029 роки. Вона враховує оновлені макроекономічні та безпекові умови, в яких перебуває держава, а також збереження значних поточних і середньострокових фіскальних потреб України.

«Вдячний Міжнародному валютному фонду за довіру та послідовну підтримку України. Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло 15,6 мільярда доларів США фінансової допомоги від фонду. Ми продовжуємо активно працювати над упровадженням спільно визначених реформ для забезпечення макроекономічної стабільності, зміцнення державного управління, підтримки зусиль з відновлення і зрештою європейської інтеграції України», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Програма передбачає реалізацію виваженої фіскальної політики, зокрема заходи щодо посилення мобілізації доходів через створення рівних умов для платників податків і зменшення можливостей для ухилення від сплати податків. Нова програма також сприяє залученню масштабної зовнішньої фінансової підтримки для покриття бюджетних потреб. За спільними оцінками уряду України та МВФ, загальний дефіцит зовнішнього фінансування у 2026—2029 роках становитиме орієнтовно 136,5 млрд доларів США за базовим сценарієм, повідомляє Міністерство фінансів.