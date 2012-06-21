Торік журналіст і режисер з Мельбурна Стефан Бугрин у Запоріжжі зняв фільм «Матері війни», який побував на багатьох кінофестивалях. У стрічці йдеться про Україну, війну, бійців і волонтерів. А головні героїні фільму — жінки, які втратили синів на цій війні. Переглянувши стрічку в Австралії, Любов Пришляк і Стефанія Тесориро, українки за походженням, захотіли приїхати в Україну познайомитися з матерями героїв.
У Запоріжжі члени Союзу українок Австралії пробули кілька днів. Коли вони пов’язали хустки, їх не можна було відрізнити від українок. Та й спілкувалися мовою предків — українською. Як розповіла Стефанія, в Австралії українки часто зустрічаються, обговорюють події, які відбуваються в Україні. А подивившись фільм «Матері війни», дуже перейнялися побаченим.
Разом з волонтерами і народною артисткою України Інною Клименко (Гапон) гості співали українські пісні, ліпили вареники для бійців. І багато спілкувалися. «У нас було дуже щире відкрите спілкування з нашими посестрами, — діляться волонтерки. — Ми всі одного духу. Поліпили вареники, послухали вірші Вікторії Сироватко. Вони складні, філософські, але наші посестри їх розуміли. Були сльози радості».