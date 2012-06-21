Підсумки виборів до Європарламенту, які у травні цього року вперше відбудуться без участі громадян Великої Британії, можуть додати політичної ваги правим націоналістам та євроскептикам, серед яких чимало симпатиків Росії. Такий висновок можна зробити з аналітичного прогнозу незалежної організації VoteWatch, фахівці якої відстежують головні виборчі й політичні процеси в ЄС.
Хоч до виборів у ЄП ще майже п’ять місяців, експерти VoteWatch вважають: якщо у поточних тенденціях не відбудуться кардинальні зміни, то вперше в історії виборів до Європарламенту дві його найбільші групи «Європейська народна партія» та «Соціал-демократи» не здобудуть більшості місць.
«Проте сукупність поміркованих проєвропейських сил однаково буде здатна утримати більшість місць у ЄС здебільшого завдяки ймовірно високим результатам центристської групи «Альянс лібералів і демократів за Європу».
Аналітики прогнозують, що успіх на виборах матимуть праві націоналісти, «але вони навряд чи отримають більш як 25% депутатських крісел». Проте якщо поточні члени всіх націоналістичних та євроскептичних партій, зокрема «Європейські консерватори», «Європа націй і свобод», «Європа за свободу та пряму демократію», вирішать створити спільну політичну групу, то вона може стати другою найбільшою в Європарламенті.
Однак автори дослідження наголошують, що такий сценарій доволі малоймовірний через «велику розбіжність у поглядах цих сил і особисту харизматичність їхніх лідерів». Значно реалістичніше для об’єднання правих націоналістів, вважає VoteWatch, третє місце серед фракцій нового Європарламенту.
Щодо сил лівого спрямування, до яких належать політичні групи «Європейські об’єднані ліві/Ліво-зелені Півночі» та «Зелені — Європейський вільний альянс», то кількість їхніх мандатів може становити 35%. Аналітики вважають, що центристи ЄП будуть змушені співпрацювати з лівими, «якщо прогресивні сили хочуть залишатися впливовими в Європарламенті».
Проте нині, попри прогнозоване скорочення місць у складі нового Європарламенту, «Європейська народна партія» — лідер серед інших політичних груп, наголошено у прогнозі.