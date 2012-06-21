На трасі Київ-Одеса утворилася 7-кілометрова черга з вантажівок. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«На ділянці автодороги Київ Одеса між містами Біла Церква і Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 кілометри, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна. Спостерігається повільний рух вантажного та легкового транспорту в обох напрямках», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій ділянці обмежений рух усього автотранспорту. За даними відомства, автомобілі почергово буксирують 19 тягачів, усього із заметів звільнили 402 автомобілі. В цьому районі розгорнули 2 пункти обігріву людей.

Вчора, 19 грудня, розпочався поступовий запуск великогабаритного транспорту через Київ. За день до того через сильні снігопади влада столиці обмежила в’їзд вантажівок у місто.

УНІАН