У другій половині доби 17 червня та протягом 18-19 червня, у зв'язку з очiкуваними значними та сильними дощами, на річках суббасейну Прута i Сiрета очiкується продовження пiдвищення рiвнiв води: у гiрськiй частинi на 0,5-1,5 м, у пониззi рiчки Прут до 2,0 м над рівнями на 8 годину 17 червня, з можливим виходом води на заплаву та частковим затопленням доріг, переправ у окремих прирічкових селах Вижницького та Чернівецького районах Чернівецької області (II рiвень небезпеки - помаранчевий).

У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку, в гiрських районах - локальних селевих потокiв (II рiвень небезпеки - помаранчевий). Про це повідомляє Урядовий портал.

17-19 червня, внаслідок дощів, на Тисi та її гірських притоках (Закарпатська область) очiкується вiдновлення пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями на 8 годину 17 червня, без негативних наслiдкiв.

17 - 19 червня, у зв'язку зі значними дощами, на рiчках басейну Днiстра (IваноФранкiвська обл.) очікується продовження пiдвищення рiвнiв води на 0,5 - 1,5 м над рівнями на 8 годину 17 червня. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву (І рівень небезпеки - жовтий).

В мiсцях проходження значних зливових дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в гiрських районах iснує загроза утворення локальних селевих потокiв (II рiвень небезпеки - помаранчевий).

18-20 червня на ділянці Днiстра Галич - Залiщики очiкується добiгання хвилi дощового паводку з пiдвищенням рiвнiв води на 1,0-1,5 м над рівнями на 8 годину 17 червня, без негативних наслiдкiв.