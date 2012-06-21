Україна може отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду у цьому році у сумі понад 1,5 млрд дол. США. Таку думку висловив у коментарі УНН експерт з економічних питань Олег Устенко.

Друге, що буде розглядатися, , вважає О.Устенко, це прогрес, який має зробити країна щодо змін у пенсійній системі.

«Думаю, теж буде розглядатися те, що стосується взятих на себе зобов’язань щодо боротьби з корупцією. І в меморандумі про співпрацю з МВФ дуже специфічно говориться і з приводу антикорупційного суду», — сказав фахівець.

«З тих заяв, які лунали від українських чиновників, що те, що стосується земельної реформи, воно може бути трошки відтерміноване. Це означає, що може в те ревю воно не буде входити, але в наступному, яке має відбутися ще теж у цьому році, воно повинне бути обов’язково. І земельна реформа, якщо хтось думає з українських політиків, що вона повністю відтермінована, то це теж ні», — додав він.

За словами експерта, йтиметься і про виконання програми приватизації.

«Програма приватизації, як я розумію і впевнений, що саме так будуть розуміти її фахівці МВФ, майже повністю провалена. А враховуючи, що у Вашингтоні, у центральному офісі МВФ, розглядають програму приватизації і взагалі приватизації в Україні не як приватизацію як таку, що дає можливість отримувати додаткові кошти до бюджету, а як, в першу чергу, можливість зниження корупції, то тут вони не побачать значних успіхів. І це може бути серйозною проблемою», — наголосив він.

«Якщо враховувати той стан справ щодо виконання тих зобов’язань, які ми брали на себе щодо співпраці з МВФ, то, я вважаю, що є достатньо невеликий шанс для того, щоб ми отримали позитивний висновок з боку місії МВФ. Але в той же час, українська сторона буде намагатися, наскільки це можливо, показати прогрес. І частково авансом, і частково під політичним тиском Україна може отримати цей транш від МВФ, до речі, який мала отримати ще весною цього року», — зазначив експерт.

О.Устенко висловив припущення, що на початку жовтня питання щодо виділення Україні наступного траншу може бути винесене на обговорення Ради директорів МВФ.

На уточнення, яким може бути обсяг цього траншу, О.Устенко відповів: «Я думаю, що мова йде, якщо я не помиляюся, то більше, ніж 1,5 млрд дол. Не треба забувати, що до кінця року ми ще маємо 1 млрд дол. повернути МВФ, і це може бути непоганим аргументом, щоб отримати від них кошти».

О.Устенко нагадав, що у межах чотирирічної програми EFF, за підсумками якою Україна мала отримати 17,5 млрд дол., ми реально одержали 10 млрд дол. І протягом 2017 і 2018 років ми маємо отримати ще 7,5 млрд дол. США.

Як повідомлялося раніше, місія МВФ прибуде в Україну 12 вересня і працюватиме протягом трьох днів.