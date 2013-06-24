Сьогодні увесь день — із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. 109 окрема бригада тероборони, 110 окрема механізована, 36, 37, 38 бригади наших морпіхів, 79 ДШВ, 53 механізована, 59 мотопіхотна. Кожна потужна. Всіма пишаюся. І дякую вам за щирість, хлопці! Запорізький напрямок. 148 окрема артилерійська, 82 ДШВ, 71 окрема єгерська бригада, дякую вам за службу! Всім!

Надзвичайно важливо підтримати наших воїнів, поспілкуватися з комбригами, комбатами. Це дуже-дуже корисно — почути від тих, хто йде у бій безпосередньо, чого саме не вистачає, чого саме достатньо і що саме треба змінити. Все, про що говорили воїни, буде питаннями для учасників Ставки. Особливо щодо РЕБ усе почули, хлопці.

Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів — величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу. Справжній український характер, козацький, коли хлопці відновлюються після поранень і повертаються на позиції до своїх побратимів. І знову знищують окупанта. Честь дякувати таким воїнам!

Відзначив хоробрість наших бійців — понад 50 нагород. Вручив «Золоті Зірки» Героям України майору Олегу Дмитруку, ДШВ, та полковнику Віктору Сікозі, морська піхота. Дякую, воїни!

Всі такі нагороди, усі відзнаки — це символи успіху України, докази сили, незламності нашого народу.

Слава всім, хто б’ється заради України! Усім, хто працює заради нашої української сили. Усім у світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами! І дякую за шеврони вам особисто, наші хлопці, дівчата — усі бійці, дякую за прапори сьогодні. Я буду все це берегти.

Слава Україні!