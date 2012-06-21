У ДСНС не виключають, що снігопади можуть заблокувати рух транспорту в ряді областей В Україні 8-9 лютого очікується суттєве погіршення погодних умов та сильний снігопад.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що під впливом активного циклону вдень 8 лютого в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікуються сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.
Крім того, 9 лютого в Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирський, Черкаській, місцями Київській і Чернігівській областях сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини (приріст снігового покриву 10-
У Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській і Харківській областях сильний дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Також повідомляється, що 8 лютого в Україні та вночі 9 лютого очікується посилення вітру до 15-20 м/с. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг, роботи електричних мереж, комунального господарства в більшості областей країни (крім південних).