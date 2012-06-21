Таку назву має виставка, яку нещодавно відкрили в Сумському художньому музеї імені Н. Онацького. На ній представлено роботи двох відомих сумських художників Василя Єременка та Юрія Александрочкіна, яким у нинішньому році виповнилося б по 80. Два ровесники — дві творчі особистості яскраво доповнюють один одного. Так, Василя Пилиповича представлено 12 керамічними пластами «Гетьмани України» та «Козацькі дороги», які з повним правом можна віднести до шедеврів українського керамічного мистецтва. Роботи цього автора зберігаються в музейних експозиціях та приватних колекціях у Чернігові, Дніпрі, Києві, Одесі, багатьох інших містах. Про творчість Юрія Александрочкіна розповідають 7 живописних картин і 3 ескізи — оригінальні, соковиті, насичені кольорами і внутрішньою експресією. Ім’я художника добре знане не тільки на Сумщині і в усій Україні, а й у Польщі, Італії, Канаді, США, Японії.
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