Цьогоріч у січні — лютому наша країна скоротила експорт електроенергії у грошовому вираженні порівняно з торішнім аналогічним періодом у 3,7 раза — до 22,46 мільйона доларів. За даними Державної митної служби, 51% (11,4 мільйона доларів) виручки від експорту надійшло від постачання електроенергії в Угорщину, приблизно 26,8% (6 мільйонів доларів) загального обсягу — Польщу і 12,4% (2,7 мільйона доларів) — Румунію. Експорт в інші країни становив 2,1 мільйона доларів.

Витрати на імпорт електроенергії скоротилися до 20,4 мільйона доларів із 57,25 мільйона торік. Більша частина — 53,5%, або 10,9 мільйона доларів, припала на постачання зі Словаччини, 8 мільйонів (39,4%) — Білорусі, 0,8 мільйона (4%) — Угорщини й 0,6 мільйона доларів (3%) — інших країн, серед яких Росія.

Торік, повідомляє УНІАН, експорт електроенергії у грошовому вираженні (до 2019 року) скоротився на 25,9% — до 280,8 мільйона доларів. А витрати на імпорт торік зросли на 8,4% — до 131,6 мільйона доларів.