За останні чотири місяці з моменту введення в дію «єдиного вікна» у роботі Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України 63% митних декларацій у митному режимі «експорт» та 21,7% декларацій в режимі «імпорт» оформлено за спрощеною процедурою, яку забезпечує згаданий принцип роботи із суб’єктами підприємницької діяльності. Це один із кращих показників у країні.
— Маємо такий втішний результат, бо свого часу провели грунтовну роботу, спрямовану на забезпечення митного оформлення товарів за принципом «єдиного вікна». Це одна з найсучасніших електронних систем обміну даними під час здійснення імпортно-експортних операцій: митного, санітарно-епідеміологічного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю, — зазначає начальник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор.
Зі свого боку суб’єкти господарювання усвідомили переваги «єдиного вікна», які полягають у спрощенні різних декларативних процедур та мінімізації людського фактора під час проходження товару через митницю.