Громадянам Росії, заарештованим після заворушень в Гамбурзі, загрожує від півроку до десяти років в'язниці
Про це з посиланням на офіційного представника німецької прокуратури повідомляє РІА «Новості».
«Закон передбачає від шести місяців до десяти років ув'язнення. Це дуже велика «вилка», тому потрібно провести ретельне розслідування, рішення прийматиме суд», – йдеться у повідомленні.
Відомо, що заарештували двох росіян 20 і 30 років. Їм пред'явили звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень й спротиву поліції. За даними прокуратури, вони жбурляли у поліцейських скляні пляшки.
Наразі обидва громадяни РФ перебувають в попередньому ув'язненні.