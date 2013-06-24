Президент України з робочим візитом відвідав Саудівську Аравію та Азербайджан. У Джидді Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Лідери обговорили реалізацію стратегічної безпекової домовленості за трьома напрямами.

«Перший — експорт української безпекової експертизи та спроможностей у захисті неба. Другий — енергетична співпраця, яка додає Україні стійкості у цей складний час. Третій —– напрям продовольчої безпеки. Працюємо разом, щоб посилити наші народи та партнерів», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися досвідом та напрацюваннями для взаємовигідної співпраці із Саудівською Аравією в захисті життів.

Окрему увагу було відведено питанням енергетичної стійкості, зокрема у зв’язку із кризою на ринку пального, що виникла через ситуацію навколо Ірану та блокування Ормузької протоки. Ішлося також про перспективи участі Саудівської Аравії в реалізації інфраструктурних проєктів, відновленні та відбудові України, партнерство у фінансовому секторі та інших державних проєктах. Лідери визначили завдання для своїх команд і розраховують на їх оперативне виконання.

«Зараз, коли міжнародні відносини суттєво дестабілізовані, саме така двостороння робота відновлює впевненість. Обмінялися й оцінками ситуації на Близькому Сході та в Затоці. Сподіваємося, що безпеки буде більше, і допомагаємо цьому», — акцентував Президент України.

Володимир Зеленський поінформував Мухаммада бін Салмана Аль Сауда про перебіг переговорного процесу щодо закінчення війни росії проти України та подякував за всі зусилля Саудівської Аравії.

Президент України провів зустрічі із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Габалі тет­а­тет і в розширеному форматі, на яких обговорили співпрацю в галузях безпеки, енергетики та гуманітарної підтримки. Це перший візит глави держави в Азербайджан та сьома зустріч лідерів за більш ніж чотири роки.

«Дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Без сумніву, Україна завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану», — наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі відбулося підписання шести двосторонніх документів, зокрема й щодо оборонної співпраці. За словами глави держави, нині пріоритетний напрям співпраці — безпека й спільне виробництво. Ільхам Алієв відзначив потенціал військово­технічної співпраці між державами.

«Торік відбулося дві важливі події. У Баку в нас відбулися консультації міністрів закордонних справ. Також відбулася зустріч міжурядової комісії. І сьогодні під час нашої розмови ми погодили провести ще одну зустріч в Україні. Обмінялися думками, і, коротко кажучи, в нас є доволі серйозна співпраця. І сьогодні її було ще раз підтверджено», — додав Президент Азербайджану.

Володимир Зеленський подякував Азербайджану за 11 пакетів енергетичної підтримки. Лідери обговорили продовження відповідної співпраці, а також роботу над збільшенням товарообігу між країнами.

«У нас є спільні проєкти, спільні ініціативи, інвестиції. Звичайно, ми обговорили товарообіг, який слід нарощувати. Понад 500 мільйонів доларів США — і, я думаю, буде зростати й далі, тому що в нас є всі можливості», — запевнив Ільхам Алієв.

Окремо Президент відзначив допомогу в оздоровленні українських дітей: Азербайджан уже прийняв понад 500 маленьких українців із прифронтових регіонів. Володимир Зеленський зауважив, що азербайджанські студенти обирають Україну для навчання. Лідери домовилися про продовження відповідної освітньої взаємодії.