Орденом Канади були нагороджені інвестиційний банкір Джордж Михаль та телеведучий Алекс Требек.
Про це пише ukrinform.ua.
«Джордж Михаль отримав орден Канади за досягнення у галузі фінансів та інвестування, а також за здобутки на ниві філантропії, зокрема підтримку інновацій у інженерній справі», - йдеться у нагородному листі Михаля.
Алекс Требек був нагороджений за «видатні досягнення на телебаченні та просвітництво, зокрема у сфері географії».
Додамо, що Джордж Михаль є членом дорадчої ради Конгресу українців Канади і виконує активну роль у житті української громади. Алекс Требек має подвійне громадянство Канади та США. Він був ведучим кількох відомих ігрових телешоу. Наразі він веде передачу Jeopardy! на американському телеканалі NBC.
ДОВІДКА «УК»
ОРДЕН КАНАДИ – це найвища державна відзнака країни. Ним нагороджуються громадяни Канади за виняткові заслуги перед канадським суспільством і людством. На Ордені вигравійовано цитату з Послання до Євреїв 11:16 латинською мовою, «desiderantes meliorem patriam», («вони бажають кращої країни»). За 50 років існування нагороди її отримало усього близько 7000 осіб.