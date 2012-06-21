Напередодні Нового року ялинку, яка росте в центрі Зінькова на Полтавщині, внесли до Національного реєстру рекордів як найвище живе новорічне дерево в Україні.
Уже п’ятий рік поспіль у цьому містечку головну новорічну ялинку не замовляють у лісництві, а за ініціативи міської ради прикрашають живе дерево, яке росте на центральній площі. За замірами Держгеокадастру, висота ялини становить 23 метри 70 сантиметрів! Вік дерева — понад 60 років.
— Щороку напередодні зимових свят на ешафот традиції приносять в жертву мільйони дерев. Реєстрацією цього рекорду в категорії «Жива природа» ми хочемо донести до свідомості кожного: не нищіть, не рубайте, не марнуйте, — заявила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, фіксуючи досягнення.