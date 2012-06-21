Тривалий час Україна перебувала в парадигмі Схід — Захід. Після Революції гідності ми стали несподіванкою навіть для деяких сусідів, адже набуваємо суб’єктності. Таку думку висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час конференції «Україна — ЄС: коли зникають кордони».
«Маємо інтенсивний політичний діалог із західними сусідами, безвізовий режим забезпечує міжособистісні контакти. Але досі нема насиченого діалогу між науковцями, митцями, громадськими організаціями, експертними групами. Нещодавно я зустрічалася з угорськими журналістами, і це був їхній перший візит до Києва за всю кар’єру, — сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе. — Ми досить довго дивилися на Центральну Європу як на джерело натхнення, але не бачили окремих країн з їхніми інтересами. І нас так само розглядали, як частину пострадянського світу». Тепер, вважає урядовець, коли держава набуває суб’єктності на міжнародній арені, слід переглянути статус-кво у питаннях громадянства, мови, історії, символів тощо, а також вчитися формувати відносини із сусідами на основі взаємоповаги.
Україна засвідчила, що може конструктивно вести діалог, не забуваючи про свій національний інтерес і враховуючи інтереси сусідів. Водночас не варто недооцінювати третю сторону — Кремль, який використовує будь-які можливості для руйнування європейської єдності й дискредитації України. «Тут, на Закарпатті, були спроби запалити регіон, і ми знаємо, що ниточки ведуть до РФ. Але ці спроби зазнали поразки, зокрема через мудрість закарпатців і вміння жити у злагоді», — цитує слова урядовця її прес-служба.