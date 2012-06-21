Кандидат від Демократичної партії Джо Байден переміг президента Дональда Трампа, і став у суботу, 7 листопада, 46-м президентом США, позиціонуючи себе на чолі держави, охопленої пандемією COVID-19 та низкою економічних та соціальних негараздів.

Раніше американські ЗМІ, зокрема, видання Fox News, Assosiated Press, CNN і NBC, повідомили, що Байден набрав необхідні голоси вибірників і став вибраним президентом США.

Перемога в Пенсільванії переконливо зміцнила позиції Джо Байдена, він перетнув позначку у 270 голосів виборників, необхідних для того, щоб стати господарем Білого дому. Отримавши 20 голосів від цього штату, Байден набрав 273 голоси членів колегії вибірників. Він також переміг у штатах Вісконсін, Мічиган та Арізона, які у 2016 році віддали свої голоси Дональду Трампу. Штат Невада дав Байдену ще 6 голосів.

Таким чином, Байден набрав 290 голосів вибірників, у чинного президента США Дональда Трампа – 214.

Реагуючи на новину про свою перемогу, Байден написав на своїй сторінці в Twitter: «Америко, для мене честь, що мене обрали керувати нашою великою країною. Попереду важка робота, але я обіцяю, що стану президентом для всіх американців, голосували ви за мене чи ні».

Джо Байден встановив рекорд найбільшої кількості голосів, відданих за будь-якого кандидата в президенти в історії США, – понад 74 мільйони –, подолавши попередній рекорд (69 500 000), встановлений Бараком Обамою в 2008 році. Трамп теж перевершив рекорд Обами, але він відстає від Байдена більш ніж на 4 мільйони голосів американців.

Посаду віце-президента обійматиме сенатор від Каліфорнії, афроамериканка Камала Харріс.

«Джо Байден може об'єднати американський народ, тому що він провів своє життя в боротьбі за нас. І як президент він зможе побудувати Америку, яка відповідає нашим ідеалам», – написала Харріс у Twitter.

Байден, якому наприкінці листопада виповниться 78 років, стане найповажнішим президентом в історії США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»