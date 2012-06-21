На Тернопіллі відбувся обласний фестиваль «Кобза». Бандура, кобза — музичні інструменти, які асоціюються з Україною, з її життям, історією, мистецтвом, звитягою. За словами начальника управління культури Тернопільської облдержадміністрації Григорія Шергея, у краї зацікавленість кобзарським мистецтвом помітна, серед молоді зростає популярність гри на бандурі. Щоправда, її струни переважно прагнуть опанувати дівчата. Щодва роки відбувається обласний фестиваль кобзарського мистецтва «Кобза». До Тернополя з’їжджаються бандуристи з різних районів, щоб продемонструвати власне виконання музичних творів.
Опікувався проведенням фестивалю Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Його директор Володимир Сушко каже, що у квітні цього року у святі кобзарського мистецтва взяли участь майже 20 солістів і колективів. Були й гості — тріо бандуристок YuMaVita зі Львова. Виступив і добре знаний тернопільський бандурист заслужений артист України Дмитро Губ’як. Він виконав твори на харківській бандурі. Прагне популяризувати у краї її звучання. Своїх студентів, хлопців насамперед, навчає премудростей так званого харківського способу гри на бандурі.
Місцем проведення «Кобзи» була обласна філармонія. Із фестивальної сцени линули пісні, думи, інструментальні композиції. Учасникам мистецького дійства вручили подяки від управління культури облдержадміністрації та сувеніри. Організатори музичного свята подбали й про дві невеликі виставки. Фотоекспозиція розповіла про старовинні бандури і кобзи, які зберігають у музеях області, приватних колекціях. На світлинах зафіксували учасників «Кобзи» різних років.
Не могли, звісно ж, не представити й кілька раритетних музичних інструментів. У радянські часи у селищі Мельниця-Подільська на Тернопіллі працювала фабрика народних інструментів. Корбові ліри та бандури тут майстрував Василь Зуляк. На акомпанувальній кобзі конструкції цього умільця провідний методист обласного методичного центру народної творчості один із засновників Тернопільського осередку Національної спілки кобзарів України Іван Виспінський свого часу здобув другу премію на міжнародному конкурсі.
Пан Іван розповів про історію музичних інструментів, які можна було оглянути під час цьогорічного фестивалю. Виставили львівську бандуру з перемикачами майстра Василя Герасименка, старосвітську бандуру, як в Остапа Вересая. Зацікавленість викликала бандура, яку виготовив Семен Чорнобай 1950 року в ГУЛАГу. Семен Семенович зустрів в ув’язненні полтавця, який мав стосунок до бандурного мистецтва. Разом виготовили п’ять інструментів, навіть створили ансамбль бандуристів.