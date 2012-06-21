Національне агентство з питань запобігання корупції не врахувало в порядку перевірки електронних декларацій посадовців жодної пропозиції Міністерства юстиції. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час презентації результатів роботи відомства за 2016 рік, повідомляє УНІАН.
«Міністерство юстиції направило свої пропозиції на семи аркушах, які ми представляли публічно, але, на жаль, у тій редакції, яку повторно заслало Нацагентство на нашу адресу, жодної з наших пропозицій не враховано», — сказав Павло Петренко. Він зазначив, що як міністр юстиції не має права зареєструвати будь-яке рішення органу влади, якщо воно не відповідає Конституції та законодавству.
Павло Петренко уточнив, що НАЗК у своїй редакції документа не визначило строків початку й закінчення перевірки е-декларацій, немає порядку ухвалення рішення про початок перевірки, а також не зафіксувало можливості отримати пояснення від особи, яка подала декларацію. Хоч законом передбачено, що в разі надання неточних даних особа, яка подала декларацію, має надати пояснення. За словами міністра, реєстри й бази даних Мін’юсту так само можуть містити неточну інформацію. «Цього всього у документах НАЗК немає, і фактично створюється можливість для корупції серед працівників НАЗК, які можуть суб’єктивно ухвалювати рішення за тією чи іншою перевіркою, а це неприпустимо», — вважає Павло Петренко.
Нагадаємо: 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 мільярдів гривень коштів, майже половина з яких готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оцінна вартість якого перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.
11 листопада НАЗК затвердило порядки перевірки е-декларацій та здійснення моніторингу того, у яких умовах живуть українські чиновники. Раніше в агентстві заявляли, що почнуть перевірку е-декларацій посадовців одразу після затвердження порядку їх перевірки. Однак 24 листопада в Міністерстві юстиції повідомили, що повернули на доопрацювання до НАЗК порядки проведення перевірок декларацій та моніторингу стилю життя посадовців і попросили виправити порушення, які було допущено під час їх розроблення.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»