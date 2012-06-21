Дієтологи визначили новий спосіб, за допомогою якого можна досить швидко схуднути без шкоди для організму.
Цей метод отримав назву «5 столових ложок». Його особливістю є те, що приймати їжу потрібно п'ять разів на день, кожного разу споживаючи п'ять столових ложок страви. Потрібно також пити достатньо води. Шлунок буде природно скорочуватися завдяки невеликій кількості з'їденої їжі.
Дієтологи пояснюють, що їжа маленькими дозами з невеликою перервою не дає встигнути зголодніти, допомагає розтягнутому шлунку відновити нормальний розмір, нормалізує рівень цукру в крові, покращує засвоєння поживних речовин.
Вранці дієтологи радять їсти вівсянку, пізніше фрукти, на обід – м'ясо, ввечері овочі або салат, ближче до сну сир і перед сном випивати горнятко кефіру.