У червні Уряд створив Міжвідомчу робочу групу з антикорупційних цифрових інструментів (МРГ), яку очолили Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков. Під час першого засідання МРГ презентували результати виконання заходів у сфері цифровізації Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки(ДАП) та плани заходів на 2023 рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Цифровізація є одним з найефективніших інструментів для боротьби з корупцією. Лише за два роки реальний антикорупційний та економічний ефект цифровізації становить 16,3 млрд гривень. Потенційний – 48 млрд гривень. Діяльність Міжвідомчої робочої групи та впровадження цифрових заходів Антикорупційної програми допоможе побудувати прозору діяльність держорганів, запобігти корупційним схемам та махінаціям», – зазначив Віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Загалом у межах програми на 3 роки передбачено створення 63 цифрових інструментів, які мають потужний антикорупційних ефект. Зокрема, запуск Єдиного електронного містобудівного кадастру, Електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, створення «Регуляторного дашборду» тощо. Цифровізація різних галузей та створення більш зручних інструментів забезпечить прозору діяльність держорганів та допоможе запобігти корупційним схемам та махінаціям.

«Цього року передбачено впровадження 14 цифрових продуктів. Два з них вже реалізовані: інтеграція системи eCase Management System з Єдиним реєстром досудових розслідувань, а також можливість вносити до ЄДР відмітку про можливу недостовірність про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи. Крім того, 28 червня НАЗК ввело в експлуатацію Інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, а днями презентували публічну частину. Система допоможе організовувати, планувати та виконувати заходи Державної антикорупційної програми. А українці зможуть відстежувати прогрес та результативність цих заходів», – зазначив Олександр Новіков, співголова МРГ, Голова НАЗК.

Загалом до кінця року планують впровадити 14 ІТ-інструментів, серед яких:

Єдиний державний реєстр виконавчих документів

Єдина інформаційна система обліку Національної програми інформатизації

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційної система (суддівське досьє)

модифікація Єдиного державного веб-порталу електронних послуг

створення каналу повідомлень про випадки конфлікту інтересів у членів консультативних, допоміжних, дорадчих органів при Міністерстві охорони здоров'я та інші.

До 2025 року НАЗК має реалізувати 9 IT-продуктів, Мінцифри – 6, ще 48 продуктів – інші державні органи, серед яких: Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я, Мінекономіки, Мінінфраструктури.

На наступному засіданні заплановано розглянути заходи ДАП з реалізації цифрових продуктів, за які відповідальні Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерство економіки та Міністерство оборони.

Довідково

Міжвідомча робоча група – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Уряду, створенийдля забезпечення виконання заходів у сфері цифровізації, передбачених в ДАП. До її складу увійшли представники Міністерства цифрової трансформації, Міністерства фінансів і Міністерства юстиції України, представники проектів і програм міжнародної технічної допомоги, які надають підтримку Уряду України у виконанні реформ у сфері державного управління та послуг у зменшенні або викорінення корупції у ключових галузях.