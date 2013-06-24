13 червня 2023 року відбулося третє засідання секторальної робочої групи з питань охорони здоров’я. На засіданні обговорили актуальні питання координації для ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС, відбудови системи охорони здоров’я, стан підготовки стратегії її розвитку до 2030 року, плани та євроінтеграційні пріоритети МОЗ, а також системні питання ефективної міжсекторальної взаємодії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Вже понад рік ми координуємо наші зусилля для протидії російському тероризму. І я дякую всім, хто доєднується до цієї роботи та допомагає нам тримати медичний фронт. Зараз перед Україною та медичною системою зокрема черговий виклик — росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. В результаті було підтоплено 46 населених пунктів, де проживає 60 тисяч наших громадян. Ще орієнтовно 14 тисяч постраждалих знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території Херсонщини. У водойми та ґрунти потрапили небезпечні для здоров’я хімічні та мастильні речовини, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, сміттєзвалищ тощо. 24/7 ми працюємо над тим, аби убезпечити життя та здоров'я наших громадян в надскладних умовах. В неділю особисто відвідав постраждалі території. Перевірив їх готовність до належного реагування на можливі спалахи інфекційних хвороб, стан кадрового та матеріально-технічного забезпечення медичних закладів. Готуємось до будь-яких сценаріїв. І підтримка міжнародної спільноти тут вкрай важлива», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, для ефективного реагування на цей виклик надважливо координувати усі можливості й міжнародну технічну допомогу в одному центрі, яку очолює представництво ВООЗ в Україні. Саме туди МОЗ направлятиме усю інформацію про стан справ та потреби.

Як зазначив Ярно Хабіхт, голова бюро ВООЗ в Україні, ВООЗ спільно з CDC, ЮНІСЕФ та USAID вже сформували та майже укомплектували першочерговий пакет допомоги для знезараження води й інших оперативних медичних потреб у постраждалих від затоплення регіонах.

Запорукою ефективної міжсекторальної співпраці є чітке усвідомлення етапності роботи та відповідальності кожної із залучених сторін. Для того, щоб усі партнери знаходилися “on the same page”, заступник Міністра Марина Слободніченко презентувала партнерам загальний алгоритм координації взаємодії між МОЗ та проектами міжнародної технічної допомоги, а також актуальний розподіл сфер відповідальності між оновленою командою заступників Міністра охорони здоров’я.

«Ефективна взаємодія та координація між партнерами є ключовою складовою протидії наслідкам війни та відбудови системи охорони здоров’я. Нам дуже важлива ваша участь та експертність як членів секторальної групи, адже саме на вашому рівні ми отримуємо політичне схвалення вже напрацьованих міністерством спільно з консультативно-дорадчими робочими групами рамок державної політики за тим чи іншим напрямом», — пояснила Марина Слободніченко.

Довідково

Нині у складі секторальної робочої групи 69 членів. Це представники Офісу Президента, Уряду, РНБО, Верховної Ради, посольств (Німеччини, Швейцарії, Норвегії, Канади, Литви, Франції, Норвегії та Нідерландів), делегації ЄС, представництв ООН (ВООЗ, ПРООН, ЮНІСЕФ, UNAIDS, МОМ), агентств з міжнародного розвитку (USAID, JICA, SDC), кредитно-фінансових установ (Світовий банк, ЄІБ та ЄБРР), ЦГЗ, МЗУ, ДП «Електроне здоров’я», пацієнтських організацій, асоціацій громад та аналітичних центрів. Її очолюють Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт та директор офісу охорони здоров’я Агенства США з міжнародного розвитку Бен Зіннер.