Уряд почав роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року.

Наразі ми маємо перелік документів із пропозиціями реформ від наших партнерів: від 7 рекомендацій Європейського Союзу до переліку структурних маяків Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє Урядовий портал.

За ініціативи Президента Володимира Зеленського був розроблений Концепт посилення стійкості демократії. Цей документ уже переданий нашим партнерам.

Тепер ми розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу – дорожньої карти реформ, що базуватиметься на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів. Цей документ охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами. Також він стане частиною майбутньої Української доктрини, засади якої окреслив Глава держави.

«Перш за все ми маємо підвищити ефективність діяльності органів влади, а саме: провести цифровізацію діяльності державного апарату та усіх державних послуг; реформу оплати праці на основі класифікації посад (грейдової системи), а також створити ефективний «Центр Уряду». Саме єдиний підхід в оплаті праці передбачає прозору структуру заробітної плати. Кожен державний службовець має отримувати стабільну та прогнозовану заробітну плату, яка стане результатом продуктивної роботи, а також стійкої державної служби, яка вже показала свою ефективність під час військового вторгнення», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Окрім цього пріоритетні напрямки реформ, що ми маємо реалізувати, наступні:

- впровадження в Україні англійської мови як мови міжнародного спілкування, зокрема в державних органах;

- захист законних інтересів бізнесу від можливих протиправних дій з боку органів правопорядку та прокуратури, а також інших органів державної влади. Консолідація повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України;

- продовження приватизації: всі державні активи, які не мають стратегічного значення для країни, будуть реалізовані на прозорих аукціонах. Наразі в держвласності перебуває близько 3600 підприємств, більшість з яких збиткові, а держава не може ними ефективно управляти. Ті, що можуть представляти інтерес для приватного бізнесу, потрібно приватизувати. Ті, що залишилися лише «на папері» - позбутись через ліквідацію. Так, за останні 12 місяців вже вдалося знайти приватних інвесторів для більш, ніж 430 об'єктів і залучити в бюджет понад 4 млрд грн. У державному управлінні потрібно залишити лише ті активи, які мають стратегічне значення та можуть генерувати прибуток, стати національними, а з часом і регіональними лідерами. Їх потрібно розвивати на державному рівні, залучати під них інвестиції та здійснювати державний контроль;

- завершення реформи корпоративного управління на принципах OECD. Ця реформа допоможе забезпечити рівні умови роботи на ринку для державних підприємств і приватних компаній та продовжить зміцнення антикорупційних рамок, які застосовуються до державних підприємств. Принципи корпоративного управління впливають на підвищення довіри інвесторів, що впливає на збільшення інвестиційної привабливості державних підприємств. Чим більше державних підприємств стануть інвестиційно привабливими, тим більше стає прибуткових державних підприємств. Від прибутку вони будуть платити податки в державний бюджет. Чим більший бюджет країни - тим заможнішою та економічно стабільною стає країна та українці.

- завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин. Це дозволить створити умови для формування та функціонування в Україні соціальної правової держави відповідно до сучасних стандартів у галузі захисту прав людини та забезпечення всебічного розвитку кожної особи незалежно від етнічного походження;

- становлення чітких і прозори правил взаємодії держави, органів місцевого самоврядування, громадян та бізнесу, імплементація Закону України «Про адміністративну процедуру». Це дозволить знизити адміністративне навантаження, мінімізує корупційні ризики, а також гарантує права на «досудове» оскарження адміністративних рішень.

Отже, реформи стануть фундаментом нашої Перемоги та запорукою успішного відновлення та зростання.