Еко-підприємець із коломийського села Спас Михайло з дитинства цікавився усім, що зеленіє у горах. На власному обійсті створив прибуткове підприємство.
Англійське обладнання закупив за грантові кошти, а до роботи залучив родичів і сусідів, йдеться у сюжеті Факти ICTV.
На еко-підприємстві працюють півсотні заготівельників, кожен щодня збирає до
Деревій, звіробій, м’ята, чебрець і ромашка – збирають усе, що росте під ногами, буйно квітне на кущах та приносить цілющі плоди. Все це заготовляють лише в екологічно чистих місцях, що підтверджують спеціальні лабораторні аналізи повітря, ґрунту й води.
Підприємство працює в трьох областях, має 10 заготівельних центрів. Найцінніші філії у Верховині та в Рахові на Закарпатті, високогірні трави – набагато корисніші. Чимало різнотрав’я збирають у каньйонах Дністра.